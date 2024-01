Lazio, stop Castellanos: le condizioni dell'argentino e le ultime verso il Lecce

La vittoria della Lazio nel derby di Coppa Italia - oltre a sancire il passaggio della squadra di Sarri in semifinale dove affronterà la Juve - lascia in eredità un guaio fisico. Il protagonista è Valentin Castellanos, centravanti ex Girona e NY City, che nelle ultime partite ha sempre risposto presente quando chiamato in causa dall'allenatore toscano. Ora però, ecco un problema fisico, che rischia di frenare la crescita dello spagnolo.



LE CONDIZIONI - Le prime indiscrezioni parlano di un problema agli adduttori, che verrà valutato con esami approfonditi nella giornata di oggi. Per lui, saranno cruciali gli approfondimenti medici, ma il timore è che vi sia una lesione. Per la sfida contro il Lecce Sarri dovrà correre ai ripari. Immobile va verso il rientro, ma non è ancora al meglio: domenica all'Olimpico si candida per un posto là davanti Felipe Anderson, che ha già più volte ricoperto il ruolo di falso nove nella formazione biancoceleste.