Stop più lungo del previsto per Ciro Immobile. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport l'attaccante resterà fermo per circa un altro mese. Ha già saltato il finale di stagione con la Lazio (ultima partita il 7 maggio contro la Sampdoria, ndr) e ora dovrà rinunciare anche agli impegni con la Nazionale.



Per il centravanti il problema è più grave di quello che si immaginava fino a pochi giorni fa. Non si tratta solo un guaio ai legamenti della caviglia, dovuto a una forte distorisone. Gli ultimi esami hanno evidenziato una microfrattura al malleolo, che spiega il persistere del dolore nei giorni scorsi. Niente Finalissima contro l'Argentina, né Nation League dunque per il capitano biancoceleste. Punta a rientrare in tempo per il ritiro di Auronzo di Cadore ed essere da subito a pieno regime a disposizione di Sarri, per preparare la nuova stagione.