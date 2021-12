Niente rinnovo per Thomas Straksoha e Lucas Leiva. Salvo ripensamenti nei prossimi mesi, il portiere e il centrocampista diranno addio alla Lazio a giugno. Lo racconta oggi Il Messaggero.



Il portiere, si legge nella notizia, nonostante abbia recentemente riconquistato il posto da titolare, è già da un anno e mezzo che si guarda intorno e ha rifiutato le proposte di prolungamento arrivate nei mesi scorsi. Il centrocampista brasiliano, il cui rendimento è sensibilmente calato nell'ultimo anno solare anche per via di qualche acciacco di troppo, potrebbe scegliere di tornare in patria per concludere la sua carriera.



Il quotidiano romano elenca anche gli altri nomi in scadenza di contratto. Tra sei mesi Lukaku, Lombardi, Cerbara, Maistro e Jorge Silva, tutti attualmente fuori rosa, saluteranno Formello. Potrebbe aggiungersi a loro Pepe Reina, in caso di mancata qualificazione dei biancocelesti in Europa per l'anno prossimo. Viceversa, per lo spagnolo il rinnovo per un ulteriore stagione sarebbe automatico.