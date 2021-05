Quella contro il Sassuolo potrebbe essere l'ultima partita di Thomas Strakosha con la Lazio. Il portiere albanese, diventato ormai una riserva in biancoceleste, sta valutando il da farsi per il suo futuro. Il club capitolino ha più volte cercato di convincerlo per firmare il rinnovo, ma come riporta Repubblica, l'estremo difensore firmerebbe solo se sicuro di tornare titolare. Intanto, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, sono diversi i club interessati al classe '95. In Premier League si sarebbero mossi il Crystal Palace e il Southampton mentre in Bundesliga Strakosha non dispiace affatto a Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte.