Niente Parma-Lazio per Thomas Strakosha. Il portiere albanese in realtà già da ieri ne era al corrente poiché Inzaghi ha provato di nuovo Reina tra i pali. Evidentemente all'estremo difensore l'ennesima bocciatura non è andata giù. Nonostante la società assicuri che si tratti di una distrazione al retto femorale della coscia destra, come riportato da Cittaceleste.it Strakosha non sarebbe stato convocato per motivi comportamentali. A questo punto si spiegherebbe anche il fatto che ieri non ha completato la rifinitura col resto dei compagni. Nel caso di una rottura, il portiere albanese rischierebbe addirittura di finire fuori rosa ed esser messo sul mercato poiché è in scadenza nel 2022.