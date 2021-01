Dopo i mugugni prima di Parma (in campionato) per l'ennesimo sorpasso di Reina nei suoi confronti, stavolta Thomas Strakosha è costretto a restare lontano dal campo per motivi fisici. Il portiere della Lazio ha un ginocchio che si gonfia ogniqualvolta va sotto sforzo. Una situazione che non gli permette di allenarsi e per la quale, come riporta Il Messaggero, lui e lo staff medico stanno ragionando sul da farsi. Al momento l'estremo difensore albanese opterà per una terapia conservativa. Se la situazione dovesse peggiorare però, a quel punto si dovrà operare. Di conseguenza la Lazio, anche per motivi di lista, come sostituto opterà sul giovane Gabriel Pereira, arrivato nella precedente sessione di mercato e gestito da Jorge Mendes.