La Lazio sta entrando in una fase caldissima della propria stagione. Ai biancocelesti mancano 13 gare, sostanzialmente 13 finali per raggiungere un'obiettivo che si fa sempre più difficile, ovvero il quarto posto. Una volta concluso il campionato ci saranno diverse questioni da limare.



Una, come riporta Il Messaggero, è quella di Thomas Strakosha. Il portiere albanese sembra destinato a riprendersi il posto tra i pali contro il Crotone. La sensazione però, è che la Lazio stia pensando di farlo giocare decisamente più spesso sino a maggio, anche per metterlo in vetrina in caso di mancato rinnovo.



Il suo contratto con il club capitolino scade nel 2022. Acquistato a 75mila euro sarebbe uno spreco perderlo a zero, ma con un solo anno rimanente sarà anche difficile chiedere i 30 milioni di euro di un anno fa. Il Dortmund intanto è già alla finestra, e l'opzione tedesca a Strakosha non dispiacerebbe affatto, come da lui stesso dichiarato qualche mese fa a SkyDeutschland.