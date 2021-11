La partità di giovedì contro la Lokomotiv Mosca sarà senza dubbio l'occasione di vedere tra i pali della Lazio di nuovo Thomas Strakosha, ormai portiere di coppa. Una scelta ormai netta quella di Sarri che ha spinto definitivamente ad una chiusura per un possibile rinnovo. Come riporta Il Messaggero infatti, nonostante il riavvicinamento di un mese fa circa, i rapporti tra l'entourage e la società sono tornati ai minimi termini. Ormai sembra veramente impensabile un riavvicinamento per il rinnovo evitando l'addio a parametro zero dell'estremo difensore.