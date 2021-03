Dopo la Bundesliga, Thomas Strakosha non nasconde la sua ammirazione anche per la Premier League. Intervistato dal The Guardian direttamente dal ritiro con la sua Albania, ecco come si è espresso l'estremo difensore della Lazio in attesa della sfida contro l'Inghilterra:



"Sfidare gli inglesi sarà eccitante, un grande momento. Loro hanno tra i migliori talenti del mondo e penso che la Premier League sia il miglior campionato che esista. Sarà emozionante poter competere con loro. Senza Covid avremmo esultato con i nostri tifosi. Mi piace il gioco della Premier League, vanno veloci, ci sono tanti contrasti e hai sempre da fare".



E continua: "Lavorare duramente mi piace perché puoi dare sempre il meglio e aumentare l’adrenalina. In Premier c’é il miglior calcio: ci sono partite che sono 3-0 all’88esimo e poi finiscono 3-3. Momenti folli con i tifosi vicini al campo, tutto è incredibile. Quando ho giocato le amichevoli contro squadre inglesi l’atmosfera era incredibile. Giocare in Inghilterra è il sogno di tutti”.