Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel prima della sfida contro il Torino all'Olimpico: "Oggi ci aspetta una partita importantissima, vogliamo restare in alto in classifica perché abbiamo già perso diversi punti. I granata saranno sicuramente motivati, ma lo saremo anche noi. Questa sera chi sarà più concentrato vincerà: vorrei dedicare una vittoria a mio fratello che ha compiuto gli anni in settimana".