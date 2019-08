Tutto dipende da Kolarov, anche il destino dell'esterno della Lazio, Riza Durmisi. Importanti passi in avanti fatti dal Fenerbahce nella trattativa per Durmisi, stretta di mano a suggellare un principio di accordo. Il danese andrebbe in Turchia in prestito.



MERCATO LAZIO - Tutto dipende da Kolarov: obiettivo n.1 è il terzino sinistro della Roma, come riportano in Turchia. Se la Roma dovesse decidere di trattenerlo, a quel punto la dirigenza del Faro virerebbe in maniera importante su Durmisi, con tanto di incontro per la firma già in settimana.