Lotito show. E' quello che è andato in scena nella giornata di oggi, quando in tarda mattinata il presidente della Lazio si è presentato a Formello dove la squadra è in ritiro dopo la brutta sconfitta contro il Verona nell'ultima giornata di campionato. Il presidente biancoceleste ha riunito i giocatori nello spogliatoio e alla presenza di Tare e Sarri se l'è presa con la squadra per il pesante ko.



RITIRO PROLUNGATO - L'obiettivo è quello rialzarsi subito già nella sfida di mercoledì sera contro la Fiorentina, ma se non dovesse arrivare la vittoria Lotito ha già fatto sapere ai giocatori che ritorneranno in ritiro a Formello fino a venerdì, quando poi partiranno per Bergamo dove sabato alle 15 affronteranno l'Atalanta. Una strigliata fatta di persona con tanto di avvertimento, con la speranza che la sconfitta col Verona possa diventare presto solo un brutto ricordo.