In casa Lazio si respira alta tensione. La sconfitta rimediata all'ultimo minuto contro il Genoa arriva in un momento molto delicato: l'infermeria è strapiena, il passaggio del turno in Europa League è in bilico e gli animi sono caldissimi. Al tifo organizzato non sono andate a genio le parole del portavoce della società, Arturo Diaconale, ai microfoni della radio ufficiale del club: "Una fascia di media romani puntano su questo atteggiamento un po’ masochista ed interessato. La sindrome di Tafazzi è autolesionista, qui, al contrario, si bastonano Società e squadra con l’unico scopo della visibilità che, in termini di audience, comporta risultati economici. Questo ambiente spera un po' nel collasso e nella crisi". La risposta dei tifosi non si è fatta attendere, con uno striscione minaccioso: "Diaconale, sciacquati la bocca e pensa a tua figlia”.