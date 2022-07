Durante l'allenamento di questa mattina ad Auronzo, sugli spalti è comparso uno. La firma è quella del tifo organizzato biancoceleste che sta seguendo da mesi la trattativa tra la società e il calciatore. Un, agli occhi di molti appassionati, che vorrebbero vedere chiusa positivamente al più presto questa vicenda.

LA SITUAZIONE - Le parole di Lotito di questa mattina in realtà non lasciano ben sperare. "A certe condizioni può restare a casa", ha dichiarato il patron a Il Messaggero. Il nodo è tutto nelle commissioni, per le quali non si trova una quadra. Il classe '95 avrebbe infatti accettato l'offerta di ingaggio della Lazio, che tra parte fissa e bonus è arrivata a 3,2 milioni di euro netti all'anno. Ma il patron capitolino è da sempre intransigente sugli aspetti burocratici dei trasferimenti e non intende scendere a compromessi.