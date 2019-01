Movimenti Lazio Solo dopo le partenze di Caceres (vicino al Bologna) e Murgia (Empoli in vantaggio su Sassuolo, Spal e Genoa) la Lazio considererà la possibilità di rinforzare la fascia destra. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, appare senza sbocchi l’operazione per Zappacosta, valutato dal Chelsea sui 18 milioni. Nel mirino potrebbe entrare un elemento in grado di giostrare sull’intera mediana: una pista porta a Arijan Ademi, 27 enne macedone della Dinamo Zagabria. Soprattutto in caso di partenza di Badelj. Ma dalla Salernitana potrebbe rientrare alla base Djavan Anderson. Per la difesa piace Boyata, 28 anni, belga in scadenza col Celtic: un’ipotesi legata alla cessione di Wallace o Bastos (sondaggio del Levante).



C’è Bani del Chievo come puntello difensivo dell’Empoli che non molla Dell’Orco (Sassuolo). In mediana, stoppata la vendita di Krunic al Genoa (precisa richiesta del tecnico Iachini), il club di Corsi insiste per Murgia (Lazio) e sta chiudendo per Costa (Spal). In attacco in pole sempre Kownacki (Sampdoria) ma col Fortuna Dusseldorf favorito. Il Frosinone ha sistemato il centrocampo con Viviani (Spal), prestito con diritto di riscatto: oggi le visite; vicino pure Simic (Milan), mentre in l’attacco, ormai perso Lapadula (Genoa) che piace sempre a Spal e Udinese, sono poche le chance per Paloschi (Spal) e Facundo Ferreyra (Benfica) proposto anche al Sassuolo. Ufficiale la risoluzione del contratto con Ardaiz e Hallfredsson.

La Spal monitora Tomovic (Chievo) per la difesa, mentre prova a chiudere l’esterno Ehizibue (Pec Zwolle) in vista della probabile partenza di Lazzari a giugno.



Scatto del Livorno per Moncini (Spal), dopo che il Carpi ha mollato la presa per lanciarsi all’assalto di Rodriguez (Empoli).

Il Benevento conclude l’ingaggio del regista Crisetig dal Frosinone (Gori nel mirino della Cremonese) e aspetta, sempre dai ciociari, una risposta per il centrale Krajnc.