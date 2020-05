Eduardo Cornacini, agente del 22enne difensore brasiliano Adryelson dello Sport Recife, ha dichiarato al Diario de Pernambuco: "La Lazio ha mostrato un certo interesse e tra poco, se il mercato dovesse ripartire in relazione alla pandemia, potrebbe arrivare anche qualcosa di ufficiale. Esistono delle conversazioni, ma niente di ufficiale. Sappiamo che Adryelson, poiché è giovane e ha già vestito la maglia della nazionale Under 20 è nei radar di molti club. Tutte le situazioni di mercato, non solo quelle che riguardano Adryelson, sono bloccate, nessuno sta definendo nulla. Molti club non sanno cosa faranno nella prossima stagione quindi chiudere adesso è difficile".



Secondo il Corriere dello Sport, il sogno della Lazio è Marash Kumbulla dell'Hellas Verona.

Intanto, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, è pronto il rinnovo del contratto fino al 2024 per Francesco Acerbi: con un aumento d'ingaggio da 1,8 a 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.