Salta Lukaku al Newcastle (niente accordo) ma dopo Caceres (Juve) la Lazio sta definendo un’altra operazione in uscita. Quella che porterà Alessandro Murgia alla Spal in prestito per un anno e mezzo: la sua permanenza nella formazione emiliana anche per la prossima stagione è subordinata alla salvezza dei ferraresi. In Portogallo si parla di un interessamento dello Sporting per Bastos.



In entrata, sempre più fredda la pista che porta a Zappacosta (troppi i 18 milioni chiesti dal Chelsea), prende così corpo l’idea di un arrivo dalla Salernitana di Djavan Anderson o Tiago Casasola. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, occhio anche a Diego Laxalt (Milan) e all’ex granata Barreca (Monaco).