La Lazio cerca dei terzini sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, sul taccuino del ds Tare ci sono i nomi di Elseid Hysaj (in scadenza di contratto a giugno col Napoli, cercato anche dalla Roma) e di Simone Bastoni (Spezia, in trattativa per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2022).