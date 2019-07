Il Genoa per la mediana insiste per Rog (Napoli, la Fiorentina è indietro), si tratta sempre Gustafson (Torino, sorpasso sul Verona). C’è il veto di Andreazzoli su Kouame. Su Biraschi ci sono almeno un paio di squadre di Premier, oltre alla Lazio, che dopo aver trionfato in coppa Italia gli assicurerebbe l’opportunità di giocare l’Europa League. Per la difesa è arrivato l’ok per Amione (Belgrano): firmerà a ore. Lecce: ieri nuovi contatti col Genoa per il possibile doppio colpo Rossettini-Lapadula.



Il Lecce preleverà Lo Faso a zero dal Palermo, non si mollano Yilmaz (Lecce) e Farias (Cagliari) per l’attacco. Il Brescia continua il pressing su Cerri (Cagliari). ​Il Cagliari preleva dall’Atalanta il terzino Mattiello in prestito oneroso (600mila euro) e diritto di riscatto a 3 milioni.