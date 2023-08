Come si legge sul Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe già pronto un contratto annuale da far firmare al Leonardo Bonucci, in uscita dalla Juventus, ma Maurizio Sarri continuerebbe a mostrarsi contrario all'operazione, che potrebbe, a suo dire, portare cambiamenti negativi all'interno dello spogliatoio. Per questo motivo, secondo il Corsport, la società biancocelese non avrebbe ancora chiuso l'ingaggio del centrale di difesa classe 1987.