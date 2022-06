Non saràil vice-Immobile.su cui è piombato ilcon un'offerta da 8 milioni allo. Cifra a cui i biancocelesti non arriveranno.Lotito e Tare stavano trattanto con il club portoghese un possibile nuovo prestito di un anno, con diritto di riscatto. In alternativa, un possibile accordo a titolo definitivo, sarebbe comunque dovuto essere a cifre nettamente più basse., anche per via del nodo Muriqi.Ilha provato a strappare un sostanzioso sconto per il kosovaro, ma la Lazio ha fatto muro.e, se non arriveranno offerte da almeno 12 milioni per il suo cartellino,e con il resto della squadra., alle spalle di king Ciro, almeno per la prima parte di stagione. La società infatti non può permettersi una minusvalenza per il Pirata, anche perché a gravare ulterirormente sul bilancio ci sarebbe pure il conguaglio da dare all'erario per il mancato rispetto dei parametri del c.d. decreto crescita.Una cessione anticipata costringerebbe perciò il club a versare al fisco la differenza di tassazione. Una situazione simile a quella vissuta per Vavro l'estate scorsa, che potrebbe quindi avere lo stesso epilogo, cercando un acquirente per quando i vincoli col fisco saranno sciolti.