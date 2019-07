Caicedo rimane, Caicedo va via? In attacco il rebus Caicedo continua: Inzaghi spinge per farlo restare, la Lazio si sta muovendo su altri profili. E dalla Turchia, su fotomac.com, registrano l'interesse concreto del Trabzonspor.



MERCATO LAZIO - Il club di Trebisonda sta cercando l'usato sicuro: ha messo nel mirino l'attaccante bosniaco Vedad Ibisevic, 34 primavere. In alternativa sul taccuino c'è Jonathas, vecchia conoscenza del calcio italiano, e Caicedo, considerato una possibilità concreta, di lusso, visto il suo ottimo 2019.