Pablo Machin, allenatore del Siviglia, parla del mercato che riguarda i suoi giocatori, tra i quali c'è Joaquin Correa, vicino alla Lazio. Queste le parole riportate da eldesmarque: "Ci sono molte offerte per i giocatori e il Siviglia ha molti buoni calciatori grazie ai quali arriveranno offerte. Un’altra cosa però è vedere se sono allettanti. Per quanto riguarda Correa sappiamo che gioca in una posizione specifica del campo, ma dove si esprime meglio è dietro alla punta, anche se può adattarsi. Ho la totale convinzione che tutti i giocatori che ho sono professionisti e quando giocano non pensano a nient’altro. Se ciò accade è meglio che lo comunichino e se non sono al cento per cento con il Siviglia non giocano. Fino al 30 agosto si possono fare acquisti e nella storia del calcio ci sono state storie di tutti i tipi, dobbiamo essere aperti a qualsiasi tipo di circostanza. È possibile che i giocatori che giocano non rimangano nella squadra"