Lazio: per il posto da vice Immobile, tutto resta legato alla partenza di Caicedo: si valuta Dembelé (Celtic), sempre più complicata la pista Wesley del Bruges. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, può partire Basta (in scadenza tra un anno), si segue per la fascia Lazzari (Spal). Su Minala sondaggio della Steaua. Kishna può rinnovare e tornare al Den Haag.