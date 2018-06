La Lazio ha messo gli occhi su Roger Guedes, esterno offensivo dell'Atletico Mineiro ma di proprietà del Palmeiras. Queste le parole del suo agente a LaLazioSiamoNoi: "Non c’è niente per ora: la Lazio non mi ha contattato e penso di poter tranquillamente dire che non abbia parlato neanche col Palmeiras. Roma è una città fantastica e la Lazio è un grandissimo club, ma il giocatore sta bene in Brasile adesso. È del Palmeiras ed è in prestito all’Atletico Mineiro, dove attualmente è capocannoniere del campionato. Sta bene lì e non è neanche giusto parlare di altro ora anche per rispetto dei tifosi".