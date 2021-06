Un club italiano vicinissimo a Piero Hincapié, difenso del Talleres e dell'Ecuador, impegnato ora in Copa America. Queste le parole del presidente del club argentino, Andrés Fassi, a El Desmarque: "Per Hincapié abbiamo discorsi molto avanzati con un club italiano. Vedremo settimana prossima cosa riusciremo a concludere". Come scrivono i media sudamericani, il club vicinissimo a chiudere è la Lazio, che anticipa così Atletico Madrid, Betis, Newcastle, Roma e Atalanta.