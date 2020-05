Una carriera ricca di trofei: Simone Inzaghi alla Lazio ha costruito una storia stellare, con sette coppe conquistate in campo, ai quali si sono aggiunti le da allenatore. La Lazio vuole blindarlo: sogna per lui una carriera "alla Ferguson".



FUTURO INZAGHI - L'ultima stagione in maglia biancoceleste ha acceso l'interesse di club immensi. Il suo nome è già stato accostato al Barcellona e al PSG, che sembrerebbe interessata a portarlo in Francia, per puntare a vincere la Champions League. Come riporta Il Tempo, Lotito e Tare voglio blindarlo: ad oggi il suo accordo scadrebbe nel 2021, la Lazio vorrebbe prolungarlo di 2 stagioni. Metterebbe sul tavolo un importante aumento dell'ingaggio e il premio Scudetto, obiettivo che solo Inzaghi può far sembrare possibile.