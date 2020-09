E’ in corso un’opera diplomatica per cercare una soluzione al caso Acerbi. Il difensore ha chiesto un rinnovo da 3,5 milioni, la Lazio ha aggiunto circa un milione all’ingaggio attuale, quantificabile in 1,8 milioni più bonus. L’offerta non è stata accettata. Il manager di Acerbi, Federico Pastorello, avrebbe dovuto incontrare ieri la società, il vertice è stato rinviato alla prossima settimana. Il caso crea preoccupazione anche ad Inzaghi, spera che il difensore ritrovi la serenità dei mesi scorsi e continui ad essere un leader. Il Leone è in nazionale, si è affidato al suo procuratore per trattare. Serve buon senso da parte di tutti, è l’unico modo per trovare un punto d’incontro. Sempre secondo il Corriere dello Sport, la Lazio ha fatto sapere che Acerbi è incedibile, rimarrà anche se non firmerà (c’erano voci su Inter e Napoli). Ha il contratto in scadenza nel 2023, è stato proposto l’allungamento dell’accordo fino al 2024, non solo l’aumento economico. La società aveva pensato di premiare il difensore già prima che presentasse una richiesta di aumento. Nessuno pensava fosse così alta.



Intanto la Lazio cerca un difensore sul mercato: in cima alle preferenze c’è sempre Kumbulla, Kim Min Jae e Izzo le alternative.