La Lazio cerca un terzino sinistro e un centravanti sul mercato di gennaio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste punta a riportare in Italia l'ex romanista Luca Pellegrini (ora in prestito dalla Juventus all'Eintracht di Francoforte) e a ottenere dalla Salernitana il prestito di Federico Bonazzoli, richiesto pure dalla Cremonese.



Nelle scorse settimane le attenzioni per l'attacco erano state rivolte verso Roland Sallai, 25enne ungherese del Friburgo, valutato sui 20 milioni di euro: un progetto proiettato verso l'estate. Così come è stato sondato Ferran Jutglà, 23enne spagnolo del Bruges.