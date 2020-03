Non c'è due senza tre? Dopo Luis Alberto e Lucas Leiva, la Lazio pensa a un altro rinforzo dal Liverpool sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino del club biancoceleste in vista della prossima stagione c'è Dejan Lovren.



Il difensore croato, 31 anni a luglio, ha un contratto in scadenza nel 2021 con uno stipendio di quasi 5 milioni di euro netti a stagione: cifra che la Lazio non può garantirgli. Ma lo scoglio può essere superato con un contratto lungo e ingaggio spalmato su più stagioni. L'alternativa più giovane è rappresentata dall'albanese Kumbulla (Verona).