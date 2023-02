Dal passo d'addio a uomo imprescindibile.Il presidente dellanon ha ceduto alle pressioni di chi spingeva per una cessione del Mago. Ha costretto invece Sarri e il centrocampista a confrontarsi e a trovare il modo di convivere, per il bene della squadra. Alla fine ha avuto ragione e il gol capolavoro di ieri e l'abbraccio col mister nell'esultanza sugella la ritrovata armonia.Lo spagnolo da dicembre ha cambiato atteggiamento in allenamento, come ha sottolineato lo stesso tecnico in conferenza stampa: "Luis Alberto in questo periodo ci dà tante garanzie, perché ha cambiato modo di allenarsi e infatti il suo rendimento in campo è salto a dismisura". Il classe '92: "Mi sento un po' meno libero e faccio più fase difensiva, ma è quello che mi chiedono e devo fare così", ha detto ieri nel post partita di Lazio - Samp.Se la pace tra i due durerà a lungo è presto per dirlo. Di sicuroIn estate poi torneranno a farsi sentire anche le voci di mercato e sulla permanenza del numero 10 a Formello anche nella prossima stagione non ci sono certezze assolute. Per il momento,, ora più che mai fondamentale per inseguire il sogno Champions.