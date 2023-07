Ieri, a metà giornata, voci diffuse su una nuova mega-offerta (quindici milioni a stagione) araba per Immobile dall’Al-Wahda pronta per esser accettata: rapida la smentita dal presidente Claudio Lotito, che ha ribadito di non aver alcuna intenzione di cedere il suo capitano. Con la Lazio Immobile ha un contratto fino al 2026, che presto potrebbe esser pure riaggiornato sul piano economico.



Sarri resta in attesa di poter disporre di un suo vice in organico. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa più avviata appare quella per il 22enne svizzero Zeki Amdouni del Basilea, che continua a quotarlo sui 15 milioni. Contatti per l'argentino Castellanos tornato al New York City dopo il prestito al Girona. Valutato pure il greco Pavlidis dell'AZ Alkmaar.



Intanto è riemerso il nome di Berardi. Ieri, Enrico Lotito, figlio del presidente e d.g. della Primavera, via social ha espresso il suo apprezzamento (subito dopo rimosso) per l'ala del Sassuolo (emoticon con occhiolino e pollice in su). Difficile però pensare che per la Lazio possa riaprirsi il sogno Berardi.