Andrea Petagna è il primo obiettivo della Lazio per l'attacco. Sui social, il bomber della Spal, autore di 17 gol in stagione, ha postato una foto mentre è in vacanza a Mykonos, sotto la quale è apparso il commento di Damiano Er Faina, noto sul web e amico dell'ex Milan: "Please Andrea, vieni alla Lazio". Risposta del classe '95: "Se mi ospiti tu sì".