Il mercato della Lazio ruota tutto attorno a Milinkovic-Savic. L'entourage del nazionale serbo è stato avvicinato da almeno 4 top club europei: Juventus, Chelsea, PSG e Real Madrid. Il presidente Lotito parte da una valutazione da 150 milioni di euro, ma potrebbe anche "accontentarsi" di 110-120 milioni. Al centrocampista sono state prospettate cifre che la Lazio non può permettersi: ingaggio annuo sui 6-7 milioni netti.

Per questo a Formello, pur sperando in un finale diverso, ci si prepara già a trovare un sostituto all'altezza: potrebbe tornare d'attualità il nome di Rafinha, che l'Inter non ha riscattato dal Barcellona.



Intanto domani arrivano gli ultimi due acquisti, Correa e Badelj. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Parma chiede il centrocampista Di Gennaro e l'attaccante Sprocati: in uscita il difensore Gagliolo interessa al Palermo.

Doppio Anderson per la Salernitana: preso l’esterno Djavan (ex Bari) e il fantasista del Santos Andrè, entrambi arriveranno in prestito via Lazio.