Ramires non si è presentato in ritiro col Jiangsu Suning perché punta a rescindere il contratto e lasciare la Cina. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista brasiliano (31 anni ex Chelsea e Benfica, trattato lo scorso gennaio dall'Inter) può essere il colpo a sorpresa della Lazio sul mercato. Specialmente nel caso parta il giovane talento serbo Milinkovic-Savic.