Lazio e Inter ai ferri corti, dopo l'arrivo in nerazzurro a parametro zero di Stefan de Vrij un nuovo capitolo che fa infuriare i biancocelesti: si tratta di Ramires. Il brasiliano sta facendo di tutto per trasferirsi a Roma in questa finestra di mercato, pronto anche ad andare per vie legali con lo Jiangsu Suning: il centrocampista non è stato tesserato per la nuova stagione, è fuori squadra e il club cinese ha già tesserato quattro stranieri (Eder, Alex Texeira, Boakye e Paletta), rendendo impossibile la presenza di Ramires in campo.



MURO INTER - Ramires vuole tornare in Europa ed è pronto a un super sconto sull'ingaggio da 11 milioni di euro per trasferirsi a Roma, ma nonostante lo spettro di una causa lo Jiangsu non molla ed è furiosa con uno dei suoi agenti, Kia Joorabchian, per aver chiesto la rescissione mentre era già in trattativa con i biancocelesti. Il motivo del muro alzato da Suning? L'Inter: secondo Il Corriere dello Sport, la società-sorella del club cinese sta bloccando l'affare per proseguire nella sua guerra con la Lazio, convincendo quindi lo Jiangsu a tenere piuttosto fermo il giocatore fino al 31 dicembre 2019. Dopo De Vrij un nuovo caso: l'Inter stoppa Ramires, la faida con la Lazio continua.