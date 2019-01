Il futuro di Romulo è in bilico. L'esperto e duttile centrocampista potrebbe muoversi in queste ultime ore di mercato. La Lazio sarebbe sul giocatore, Tare vorrebbe regalare ad Inzaghi un profilo esperto, in grado di essere utile sin da subito alla causa in posizioni diverse del campo. Attenzione alla concorrenza: Romulo piace anche al Milan.



MERCATO LAZIO - Tare si è mosso con forza sul centrocampista, come conferma il dg del Genoa Giorgio Perinetti al sito'Numerodiez.com': "È vero, stiamo discutendo proprio in queste ore il futuro di Romulo. In questo momento stiamo parlando con i biancocelesti".