Su Sky Uno, durante la trasmissione "La notte degli Oscar", la Lazio finisce nel mirino. E i tifosi sul web non ci stanno. Il pluripremiato 'Roma' di Alfonso Cuarón viene discusso in studio, ed ipotizzando una risposta italiana, è andata in scena l'ipotetica pellicola 'Lazio', affidato a Matteo Rovere, regista de 'Il Primo Re', simpatizzante biancoceleste. In onda va una locandina raffigurante delle pecore sotto il Colosseo (ovvio il riferimento ad una delle più note prese in giro nei confronti del popolo biancoceleste).



IL WEB LAZIO INSORGE - La possibile trama viene poi raccontata così: "È la storia della colf di Sora di Chinaglia, che a metà degli anni '70 lo molla per andare a lavorare per Bruno Conti. E qui scoppia una faida ma tutta ambientata nel mondo della Lazie...". La trasmissione non è sfuggita ai tifosi della Lazio, che se la prendono anche con i dirigenti biancoceleste: "silenzio imbarazzante della società", ma ce ne è per tutti: "Sky permette questi teatrini?, "imbarazzante e lesivo".