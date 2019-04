La Lazio è sempre più vicina ad Adekanye, attaccante in uscita dal Liverpool. Queste le parole dell'agente del giovane calciatore, è un classe '99, Josep Junior Minguella, al Corriere dello Sport: "Adekanye non ha ancora deciso il suo futuro, ma siamo vicini ad un accordo. La Lazio ha dimostrato interesse, è un buon progetto per Bobby. Abbiamo iniziato i contatti da poco più di un mese. Il giocatore è molto interessato a giocare in Italia, è molto felice del corteggiamento della Lazio e della possibilità di giocarci".