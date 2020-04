La Lazio cerca rinforzi sul mercato in attacco. Nel mirino c'è Dusan Vlahovic, ma per Lotito sarà dura strappare a Commisso il giovane serbo della Fiorentina. La pista più concreta porta a un ex viola: il figlio d'arte romeno Ianis Hagi, 21 anni, che gioca nei Rangers di Glasgow in Scozia, ma è di proprietà dei belgi del Genk e costa una decina di milioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, tra gli elementi di prospettiva seguiti dal club biancoceleste c'è anche il kosovaro Vedat Muriqi, 26 anni, che gioca in Turchia nel Fenerbahce.