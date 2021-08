Nome nuovo per il mercato della Lazio, data sulle tracce del difensore svedese naturalizzato bosniaco Anel Ahmedhodzic (classe 1998) in forza al Malmo, nello girone della Juventus in Champions League.



Intanto i dirigenti del club biancoceleste sono al lavoro per sopperire alla partenza di Joaquin Correa, ceduto all'Inter. Il primo obiettivo è sempre il 28enne serbo dell'Eintracht Francoforte, Filip Kostic. In caso di fumata nera, la pista alternativa porta al 26enne trequartista italiano del Verona, Mattia Zaccagni.