Smaltita l'euforia per il pari rocambolesco acciuffato in extremis contro l'Atletico Madrid grazie al gol dilaè tornata subito al lavoro a Formello questa mattina.e gli uomini di Sarri, dopo una partenza stentata, hanno fame di punti per inseguire le dirette concorrenti in campionato.Chi ha giocato titolare ieri, più Lazzari, subentrato a Pellegrini nel primo tempo, ha svolto una seduta di scarico in palestra. Sul campo tutti gli altri. Nessun problema particolare per gli uomini usciti più acciaccati dalla sfida di Champions League:su tutti, dopo alcuni duri contrasti, avevano accusato qualche dolore in più, in particolare alle caviglie (lo spagnolo aveva proprio preso una storta allo stesso piede con cui ha poi fornito l'assist per l'1-1). Entrambi oggi si sono allenati con i compagni. Qualche preoccupazione in più invece la desta proprio Come ha detto Rodia ieri nel post gara , bisogna aspettare l'esito degli esami e oggi il ragazzo è rimasto a riposo. Filtra comunque cauto ottimismo, per escludere lesioni e interessamenti dei legamenti. Lo stesso giocatore sui social ha scritto "Tutto a posto". Domani il quadro sarà più chiaro. Per ora la sua presenza per la prossima gara di Serie A è da considerarsi in dubbio, quanto meno a scopo precauzionale. C'è fiducia in ogni caso per un eventuale stop che non dovrebbe essere particolarmente lungo.