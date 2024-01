Lazio, subito al lavoro in vista dell'Atalanta: ecco chi torna e chi non ci sarà a Bergamo domenica

Dopo lo scialbo 0-0 di ieri la Lazio è tornata subito a lavorare a Formello. Defitacante in palestra per chi ha giocato, sgambata in campo per il resto della rosa. I biancocelesti, archiviata la sfida contro il Napoli, dove almeno sono riusciti a non perdere il vantaggio acquisito all'andata negli scontri diretti, si preparano già ad affrontare una nuova sfida decisiva nella corsa europea in classifica. Domenica prossima alle 18 gli uomini di Sarri sono infatti attesi a Bergamo dall'Atalanta. Anche lì Immobile e compagni proveranno a non vanificare il risultato positivo (3-2) maturato all'Olimpico a ottobre scorso.



Proprio il capitano goleador tornerà peraltro a disposizione per la trasferta, dopo aver scontato la squalifica per il giallo rimediato nel finale di gara col Lecce. Insieme al bomber di Torre Annunziata rientrerà anche Zaccagni, pure lui fermato dal giudice sportivo, ma anche da qualche acciacco fisico. Un dolore al piede destro, che si trascinava da diverse gare, lo aveva costretto al forfait in Supercoppa. Al Gewiss stadium invece ci sarà, al contrario di Cataldi, che era in diffida e ieri è stato ammonito. Attesa nelle prossime ore la pronuncia del giudice sportivo che ne ufficializzerà lo stop di una giornata. Sarà indisponibile, salvo sorprese last minute, anche Patric contro la Dea. Lo spagnolo si è fermato al rientro da Riyad per via di una sublussazione alla spalla e non si è ancora pienamente ristabilito. Tutti a disposizione gli altri elementi della rosa.