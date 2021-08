Un po’ come accaduto con Pedro, anche Basic subito dopo le visite mediche con la Lazio si è subito allenato. Il centrocampista croato ha iniziato la sua giornata con l’idoneità presso la clinica Paideia. Poi si è spostato a Formello per firmare il contratto e infine, dopo l’ufficialità, ha anche svolto il primo allenamento con la nuova squadra.



Subito lezione tattica per il classe ’96 ex Bordeaux, rigorosamente mezzala sinistra. Il Comandante lo avrà già a disposizione per lo Spezia e per questo ha cominciato a spiegargli cosa si aspetta da lui. Al termine della seduta il tecnico si è anche soffermato qualche minuto col nuovo arrivato per andare a curare il suo apprendimento al dettaglio. Basic indosserà la maglia numero 88.



CATALDI ANCORA REGISTA, HYSAJ A CASA – La prima notizia è sicuramente quella che Basic è stato impiegato nel suo ruolo vero e proprio, ovvero mezzala sinistra. Confermato Cataldi in cabina di regia, spostamento già visto nella giornata di ieri. Evidentemente era una mossa per preparare l’arrivo di Basic. Dopo l’esclusione di sabato scorso Luis Alberto vorrà tornare al suo posto. Con l’addio di Correa sarà Pedro inizialmente a spostarsi a sinistra anche se con Felipe Anderson ci sarà occasione di alternarsi. A tre giorni dalla sfida contro lo Spezia sono stati questi gli spunti da Formello, rigorosamente con schieramenti 4-3-3. Unico assente Hysaj, lasciato a riposo per qualche sintomo influenzale.