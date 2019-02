Ed è subito ripresa degli allenamenti per la Lazio. La squadra di Inzaghi, dopo i festeggiamenti per la finale di Coppa Italia conquistata, torneranno subito in campo stamattina alle 11. Defaticante per chi ha giocato, per il resto del gruppo si comincia a preparare la gara di lunedì sera contro il Frosinone.



SITUAZIONE FORMELLO - Non ci sarà Milinkovic (ammonito da diffidato con la Juventus) e gli infortunati Luiz Felipe e Patric. Sospetta lesione muscolare per Wallace, che è uscito anzitempo dal campo, sostituito da Bastos, anche Correa ha lasciato il terreno di gioco zoppicante. Calendario molto stringente: lunedì il Frosinone, giovedì subito l’Empoli nell’anticipo della successiva giornata di campionato. Oggi si aggregherà al gruppo anche il neo-acquisto Romulo.