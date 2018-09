Non c'è riposo in casa Lazio. Non c'è tempo. Mercoledì sarà il turno dell'Udinese, poi il derby contro la Roma. Inzaghi, al rientro, oggi, spera in qualche buona nuova dall'infermeria. Fermi ancora Berisha, Luiz Felipe e Radu. Erano all'Olimpico, a tifare per i compagni, oggi consueta seduta di scarico, domani verranno valutati attentamente e Inzaghi sceglierà se convocarli per la partita infrasettimanale delle 19.



SITUAZIONE INFERMERIA - Radu e Berisha sono leggermente più avanti rispetto a Luiz Felipe, ma non saranno rischiati tra i titolari: c'è il derby alle porte. Il brasiliano spera di essere convocato per la gara contro la Roma, ha ripreso ad allenarsi col pallone, ha fatto enormi progressi. Contro l'Udinese dovrebbe tornare Luis Alberto: ha guardato tutta la partita contro il Genoa dalla panchina.