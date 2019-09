Subito in campo, non c'è riposo per la Lazio di Inzaghi. Il calendario impone un ritmo forsennato, non ci sono pause. Giovedì la Lazio accoglie i francesi del Rennes, per la seconda gara di Europa League, stamattina alle 11 tutti in campo.



AMPIO TURNOVER - Inzaghi in Europa potrebbe decidere di varare un turnover ampio. Da domani partiranno le prove tattiche: Bastos potrebbe prendere il posto di Radu, qualche possibilità anche per Vavro. Anche a centrocampo Inzaghi ci pensa: Lazzari a destra è certo di un posto, Jony potrebbe insidiare Lulic sull'altra fascia. Un altro certo del posto è Parolo, le altre maglie sono tutte in bilico. Immobile e Caicedo dovrebbero formare la coppia d'attacco.