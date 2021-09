In seguito al giorno di riposo indetto da mistere il suo staff, laoggi pomeriggio è tornata in campo nel centro sportivo di. I biancocelesti hanno subito lavorato in otticaanche perché giovedì è prevista la sfida contro i granata alle ore 18:30. Sarà una Lazio ancora senza Sarri poiché è stato respinto il ricorso del club capitolino in merito alla squalifica di due giornate rimediata dal Comandante acontro ilIntanto però il campo oggi ha parlato chiaro: subito prove tattiche alla ripresa. Nonostante le squadre mischiate, la sensazione è che il tecnico biancoceleste sia intenzionato a schierare gli stessi interpreti visti contro il. I ballottaggi sono i soliti. Il primo è, con l’italiano ancora avanti rispetto al montenegrino. Poispera nella chance vista la prova negativa di, ma il brasiliano è al momento in vantaggio. Infine lì davanti sogna la presenza da titolare, anche se oggi l’attaccante ex Hellas ha solamente lavorato in palestra.Allenamento a metà per. Il bomber biancoceleste, reduce da qualche acciacco, ha saltato la seconda parte della seduta. Sarri lo ha sostituito conal centro dell’attacco arancione ea destra. L’ex giallorosso ha anche segnato. Il pareggio invece è stato siglato dadopo un errore di Luiz Felipe nel giro palla. Esclusi dalle prove tattiche. Domani mattina ci sarà la rifinitura anti Toro. Poi la conferenza stampa (non di Sarri) e nel pomeriggio la partenza direzione Piemonte.