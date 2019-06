Lazio su un difensore giapponese che piace al Bologna. Sabatini ha puntato Takehiro Tomiyasu, classe 1998. Ma anche Tare gli ha messo gli occhi addosso, come riporta La Repubblica: è uno dei talenti che si è messo in mostra con il Giappone nella Copa America attualmente in corso. Gioca in Belgio, nel Sint-Truden, da centrale mancino.



MERCATO LAZIO - Il Bologna è in vantaggio, anzi, speravano di aver già chiuso. I belgi hanno poi alzato la posta, dai 6 iniziali sono passati a 10. Tare ha già in mano Vavro, ma Tomiyasu piace. E, oltre al danese, la ricerca di un centrale mancino apre un'altra pista di calciomercato.