La Lazio deve sfoltire la mediana. Il primo partente potrebbe essere Milan Badelj: l'ex Fiorentina non si è mai del tutto ambientato a Roma, il feeling con Inzaghi non è mai sbocciato, per lui si apriranno le porte della cessione. E su di lui è piombata una big del calcio turco.



MERCATO LAZIO - Come ripota Fotomac.com in Turchia, Badelj piace tantissimo al Fenerbahce. Il club del Faro rinsiste, la Lazio pretende almeno 7 milioni per il suo centrocampista. Su di lui potrebbe piombare anche il Milan.